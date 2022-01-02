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Пожежа в Колорадо знищила понад 1000 будинків, є загиблі

Троє людей вважаються зниклими безвісти і вважаються загиблими після руйнівної лісової пожежі в центральному американському штаті Колорадо.

Неділя, 2 січня 2022, 10:01

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Вогонь охопив кілька міст, знищивши тисячу будинків. Десятки тисяч людей були змушені тікати. Спершу місцевий шериф заявив, що загиблих не було, назвавши це “чудом”.

Але прессекретарка округу Боулдер визнала, що це було помилкою:

“Я думаю, що шериф, ймовірно, не був належним чином проінформований нами”, – сказала Дженніфер Черчілль. “Це була прикра помилка. Ми почуваємося жахливо”.

Жодних подробиць про зниклих не повідомляється, але місцеві ЗМІ повідомляють, що однією з них була 91-річна жінка, чия родина, як стверджує, потрапила в пастку вогню. Живих знайти уже не сподіваються. Влада округу збирається залучити собак для виявлення людських останків, щоб допомогти шукати жертв.

Лісова пожежа захопила 2500 гектарів округу Боулдер, знищивши щонайменше 1000 будинків і підприємств. Вона почалася в надзвичайно посушливих умовах і часткова була взято під контроль через снігопад.

Обгоріла будівля, присипана снігом, фото: Reuters

Пошуку зниклих безвісти перешкоджає 25 см снігу, який випав протягом короткого проміжку часу. Причина лісової пожежі з’ясовується.

Через зміни клімату пожежі в західних регіонах США трапляються все частіше – причиною цього є зміна клімату.

  • Нагадаємо, у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, який спричинив пожежу. Жертвами вибуху стали троє пацієнтів лікарні, ще одна людина померла від COVID-19. Згодом ще жінка померла від отриманих опіків.
Теги: пожежа, США, Колорадо

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