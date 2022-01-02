Пожежа в Колорадо знищила понад 1000 будинків, є загиблі

Лісова пожежа захопила 2500 гектарів округу Боулдер, знищивши щонайменше 1000 будинків і підприємств. Вона почалася в надзвичайно посушливих умовах і часткова була взято під контроль через снігопад.

Пошуку зниклих безвісти перешкоджає 25 см снігу, який випав протягом короткого проміжку часу. Причина лісової пожежі з’ясовується.

Через зміни клімату пожежі в західних регіонах США трапляються все частіше – причиною цього є зміна клімату.