Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.
Таким чином загальна кількість перехоплених дронів протягом дня досягло 17.
Представник руху “Ансаруллах” Ях’я Сері повідомив у Twitter про повітряний удар по саудівській авіабазі імені Короля Халіда у районі міста Хаміс-Мушайт. За його словами, під час атаки на аеропорт був залучений БПЛА типу Kasıf-2, всі задані цілі з точністю вражені.
При цьому коаліція повідомляє, що ще два безпілотники були запущені у напрямку Хаміса Мушаіта, а вісім – на південь королівства, до міста Наджран.
Всі дрони були перехоплені й знищені.
Хусити, що підтримують Іран, часто здійснювали напади на Хаміс Мушаіт й інші саудівські міста вздовж кордону під час війни в Ємені, яка тривала понад шість років.
Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, які контролюють частину країни. На Заході заявляють, що заколотників підтримує Іран.
- На початку лютого президент США Джо Байден оголосив, що США припиняє будь-яку американську підтримку наступальних операцій під час війни в Ємені, включаючи продаж зброї.