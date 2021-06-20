Протиповітряна оборона Саудівської Аравії пізно ввечері в суботу знищила шість озброєних дронів, запущених єменським рухом хуситів у напрямку королівства.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Таким чином загальна кількість перехоплених дронів протягом дня досягло 17.

Представник руху “Ансаруллах” Ях’я Сері повідомив у Twitter про повітряний удар по саудівській авіабазі імені Короля Халіда у районі міста Хаміс-Мушайт. За його словами, під час атаки на аеропорт був залучений БПЛА типу Kasıf-2, всі задані цілі з точністю вражені.

При цьому коаліція повідомляє, що ще два безпілотники були запущені у напрямку Хаміса Мушаіта, а вісім – на південь королівства, до міста Наджран.

Всі дрони були перехоплені й знищені.

Хусити, що підтримують Іран, часто здійснювали напади на Хаміс Мушаіт й інші саудівські міста вздовж кордону під час війни в Ємені, яка тривала понад шість років.

Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, які контролюють частину країни. На Заході заявляють, що заколотників підтримує Іран.