Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ

У відомстві повідомили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України ворог втратив щонайменше 39 літаків та 40 гелікоптерів. За вчора було збито три російські штурмовики Су-25 “Грач”. З них один було ліквідовано в небі над Волновахою, а два на Чернігівщині. Також вдалося знищити три вертольоти ворога, додають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У відомстві уточнили, що авіаційне угруповання російської армії, яке розташовувалося біля кордону з Україною до початку повномасштабної війни налічувало 450 літаків та 250 вертольотів.