Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ
У відомстві повідомили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України ворог втратив щонайменше 39 літаків та 40 гелікоптерів. За вчора було збито три російські штурмовики Су-25 “Грач”. З них один було ліквідовано в небі над Волновахою, а два на Чернігівщині. Також вдалося знищити три вертольоти ворога, додають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
У відомстві уточнили, що авіаційне угруповання російської армії, яке розташовувалося біля кордону з Україною до початку повномасштабної війни налічувало 450 літаків та 250 вертольотів.
- Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на дев’яту добу війни.
- В Одеській області розшукують пілота ворожого літака, який збила українська ППО.