Перший том праці з теорії психоаналізу Гельмута Томе та Горста Кехеле вийде українською.

Про це у Facebook повідомила перекладачка Марта Госовська.

Над перекладом працювали впродовж двох років. До проєкту залучили чотирьох перекладачок, двох редакторок, трьох наукових редакторів, двох коректорів й, за словами Госовської, десятки натхненників.

Працю Кехеле і Томе надрукує “Видавництво Літопис”.

“Сюди вкладені сотні годин роботи й мисленнєвих пошуків. Це не книжка на день чи на раз, а такий, знаєте, мур, на який може опертися ціла галузь гуманітарної науки”, – зазначила Госовська.

Також вона оголосила, що розпочався збір коштів для видавництва другого тому цієї праці. Кожен може приєднатися до цієї ініціативи.