Влітку Рада Європейського Союзу внесла Україну до переліку країн, яким рекомендовано поступово дозволити в’їзд до країн ЄС. Відтоді значна частина країн-членів відкрила кордони для українців, але за певних умов.

#Букви розповідають про вимоги до громадян України, які в’їжджають до ЄС.

Австрійська Республіка

Наразі для українців діє в’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому (тобто, після останнього щеплення із курсу повної імунізації має пройти 14 днів).

Зазначений сертифікат має бути на англійській або німецькій мові із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням із найменуванням вакцини й кількості введених доз.

До списку визнаних в Австрії вакцин входять: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Також для громадян України можливий в’їзд з реєстрацією та карантином з підтвердженням про негативний результат тесту COVID-19 (ПЛР тест, не старший ніж 72 год або тест на антигени, не старший ніж 48 год) та 10-денний карантин після в’їзду або підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка про нейтралізувальні антитіла, не старша ніж 90 днів) а також онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 год до в’їзду).

Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений у разі негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тесту, але в такому разі вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Королівство Бельгія

Громадянам України дозволено в’їзд до Королівства Бельгія незалежно від мети поїздки.

Вам слід мати при собі:

чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців;

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, ви маєте заповнити форму Passenger Locator Form (PLF), за 48 годин до прибуття до Бельгії, коли ви подорожуєте авіаційним або морським транспортом та потягом, автобусом або власним авто з країни, яка міститься поза межами країн Євросоюзу або Шенгенської Угоди.

Перед поїздкою слід перевірити колір-код країни, з якої ви подорожуєте до Бельгії, щоб переконатися, що вона не міститься в списку країн з критичним епідеміологічним ризиком (позначається червоним кольором). Список можна перевірити за посиланням https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/.

Важливо, якщо ви подорожуєте з країни з критичним епідеміологічним ризиком або відвідали таку країну протягом останніх 14 днів, мета вашої поїздки до Бельгії має бути “важливою” та має бути підтверджена належним дозвільним документом, виданим Посольством Бельгії у відповідній країні.

Бельгією визнаються три типи COVID-сертифікатів:

Сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплинув термін у 14 днів з дати останньої вакцинації;

Сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більше не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).

Негативний PCR-тест.

Республіка Болгарія

З 1 вересня до 30 листопада 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюється згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розташуванням країн у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона). Перелік країн за кольоровими зонами визначатиметься на основі інформації від СООЗ, переглядатиметься принаймні раз на тиждень.

Усі особи, які прибувають з країн, що не входять до ЄС, ЄЕЗ, Швейцарської Конфедерації та не є у переліку країн червоної зони, вважаються такими, що в’їжджатимуть з помаранчевих зон і допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинації, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті ж дані, що й цифровий COVID сертифікат ЄС.

Зазначимо, що сертифікати COVID-19, видані Україною відповідно до системи “Єдиний державний портал електронних послуг” (портал Дія та мобільні застосунки), вважаються еквівалентними цифровому COVID сертифікату ЄС.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія без надання зазначених документів.

Грецька Республіка

З 14 травня в’їзд до Греції дозволений громадянам України.

Щоб в’їхати до країни з туристичною метою, слід заповнити спеціальну форму PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Також потрібно надати сертифікат про щеплення з зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення. Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Крім того, можна надати негативний результат лабораторного молекулярного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску до Греції). Або слід мати негативний результат лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття.

Всі документи мають містити прізвище та ім’я латиницею згідно з даними закордонного паспорта.

Зазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком з 12 років.

Також всі зазначені довідки (сертифікати) можуть бути видані англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, російською мовами.

Після прибуття до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи перебуватимуть не більше 10 діб в карантинних готелях.

Королівство Данія

Для в’їзду до Данії громадяни України мають подати лише дійсний негативний результат ПЦР тесту, изробленого не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген за 48 годин.

Після прибуття до Данії також необхідно тестуватися. Якщо ви подорожуєте літаком, то тестуєтеся безплатно відразу в аеропорту.

Республіка Естонія

В’їзд до Естонії дозволено особам:

які мають посвідку на проживання в країні (Elamisluba) та члени їх сімей.

мають дозвіл на проживання в країнах Європейського Союзу, Шенгенських державах, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану, а також власники довгострокових віз зазначених країн та члени їх сімей, які не мають симптомів COVID-19;

які є перевізниками товарів та сировини, займаються міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями, беруть участь у технологічній роботі компанії, що працює в Естонії, постачальники медичних послуг, дипломатами, які прибувають в рамках міжнародної військової співпраці.

До Естонії можна в’їжджати з будь-якою метою до 19 вересня 2021 року. З 5 квітня 2021 року при в’їзді в Естонію потрібно обов’язково заповнювати коронавірусну декларацію.

Республіка Ірландія

Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи.

З 14 липня 2021 року всі подорожувальники мають обов’язково заповнити перед приїздом до Ірландії онлайн форму контактних даних.

Якщо ви прибуваєте в Ірландію та маєте цифровий COVID-сертифікат про повну вакцинацію або документ, який підтверджує факт, що ви вилікувалися від COVID-19 протягом останніх 180 днів, вам не потрібно робити ПЛР-тест до виїзду та проходити карантин після приїзду в Ірландію.

У разі відсутності COVID-сертифіката про повну вакцинацію або документа, який підтверджує одужання від COVID-19, Ви маєте:

надати результат негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вашого прибуття та;

пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест після прибуття та завершити самоізоляцію.

З 26 березня 2021 року подорожувальники з країн, визначених Урядом Ірландії (перелік країн) мають проходити обов’язковий 14-денний карантин у визначеному готелі. Вимога стосується громадян, які перебували у цих країнах впродовж останніх 14 днів до в’їзду в Ірландію, навіть, якщо здійснювали транзит не виходячи з морського порту чи аеропорту.

Термін перебування на карантині можна буде зменшити у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту не раніше, ніж через 10 днів після прибуття до Ірландії. Туристи з цих країн мають забронювати обов’язковий готель до вильоту в Ірландію.

Також обов’язковим буде проходження карантину в готелі для подорожвальників з інших країн, які не мають COVID-сертифіката про повну вакцинацію, документа, який підтверджує одужання від COVID-19 чи негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до прильоту в Ірландію.

Щодо порушників карантинних правил відповідно до Закону Ірландії про охорону здоров’я від 1947 року можуть застосовуватися санкції у вигляді штрафів до 2500 євро та/або шести місяців ув’язнення.

10 липня 2020 року Ірландія тимчасово зупинила програму дозволу на короткостроковий в’їзд до країни з багаторазовою британською візою, зокрема й для громадян України.

Королівство Іспанія

Україну включено до переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії.

Для усіх пасажирів (зокрема й дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, зокрема з метою транзиту до інших країн, необхідно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії за посиланням: https://www.spth.gob.es/.

Після заповнення цього формуляра генерується QR код, який має надаватися представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.

Громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю: https://www.spth.gob.es/.

Італійська Республіка

Італійський уряд відкрив українцям в’їзд для всіх типів подорожей, зокрема з метою туризму.

Водночас охочим відвідати Італію слід зважити на такі основні обов’язкові вимоги:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або антигенного тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;

заповнена онлайнова форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/;

по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого повторно тестуватися на COVID-19 й підтвердити негативний результат.

Проходити самоізоляцію не потрібно, якщо громадянин має негативний результат молекулярного або антигенного тесту на COVID-19, а також надав перевізнику або будь-якій іншій уповноваженій особі відповідний “зелений” сертифікат (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації одною із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакциною (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зелений паспорт надається завжди разом із негативним результатом тестування).

У разі відсутності зазначених сертифікатів громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: самоізолюватися протягом п’яти (5) днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцевим органам охорони здоров’я та пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Діти віком до шести років завжди звільняються від вимоги молекулярного або антигенного тесту, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої потреби. Викладені положення діють до 25 жовтня 2021 року.

Республіка Кіпр

З 1 квітня 2021 року в’їзд до Республіки Кіпр дозволяється усім особам з України.

Водночас усім пасажирам необхідно пройти реєстрацію на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту.

Вакциновані пасажири, що мають чинний сертифікат міжнародного зразка, виданий органами державної влади визначених країн, зокрема України, незалежно від їх громадянства, можуть подорожувати в Республіку Кіпр без додаткових тестів.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) слід завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також зазначити дані про вакцинацію. Зверніть увагу, якщо отримано комбінацію різних типів зазначених вакцин (наприклад, 1-я доза Vaxzevria (AstraZeneca) і друга доза Pfizer-BioNTech), на етапі заповнення заявки вноситься інформація про другу вакцину. При цьому, мають бути дотримані усі необхідні дози та часові рамки вакцини.

Вакцини, що визнаються кіпрською стороною: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат молекулярного (ПЛР) COVID-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту.

Латвійська Республіка

За інформацією державної прикордонної служби Латвії, а також відповідно до списку Центру контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) Латвії, Україну внесено до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров’я населення.

В’їзд до Латвійської Республіки з 18.09.2021 без поважної причини, зокрема з метою туризму дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному застосунку “Дія” з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Латвійській Республіці (у разі некоректного відбиття інформації при спробі сканування QR-коду, варто перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію у додатку Дія).

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до приїзду до ЛР).

У разі відсутності відповідних сертифікатів в’їзд до Латвії дозволено таким категоріям громадян України:

водії та члени екіпажів вантажних транспортних заходів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, які прибувають до Латвійської Республіки або залишають її для виконання своїх робочих обов’язків;

члени сімей громадян ЄС/ЄЕС/Швейцарії (подружжя, діти до 21 років та особи, що знаходяться під опікою або є опікунами);

резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання/перебування в Латвії;

особи, що отримали позитивне рішення Управління у справах громадянства та міграції Латвії про видачу посвідки на постійне проживання;

дипломати і члени їх сімей, які перетинають територію Латвійської Республіки транзитом до країни виконання офіційних функцій, посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи і члени їх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в’їжджають до країн з метою виконання своїх функціональних обов’язків;

особи, мета поїздки яких – гуманітарні обставини (похорон, важка хвороба близького родича);

працівники та спеціалісти для виконання зобов’язань латвійських комерсантів, за наявності документального підтвердження від Латвійського агенства інвестицій та розвитку;

спортсмени і спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких до Латвійської Республіки пов’язано з участю в міжнародному спортивному заході, організованому спортивною федерацією або її членом як акредитованих осіб відповідно до процедур, зазначених у Законі про спорт;

студенти очної форми навчання та студенти за обміном (якщо вищий навчальний заклад або коледж видали письмове підтвердження про зарахування студента, а також прибуття в Латвію необхідно для освоєння навчальної програми;

на лікування (діагностика і терапія) за погодженням з Інспекцію охорони здоров’я Латвії;

працівники культури, прибуття до Латвії яких необхідне для організації культурних та публічних заходів (питання має бути узгоджено з Міністерством культури Латвії);

особи, а також члени їх сімей (якщо строк трудових відносин з особою планується більше шести місяців) для виконання обов’язків провідного наукового співробітника на запрошення наукового закладу, що зареєстрований в Реєстрі наукових закладів, для реалізації науково-дослідницького проєкту.

авіапасажири під час транзитного перетину Латвії в разі, якщо вони не залишають транзитну зону і перебувають в ній не більш, як 24 години, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.

Для таких категорій громадян України для в’їзду до Латвії обов’язковими вимогами є:

наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, який проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніш, ніж за 48 годин до перетину кордону;

потреба повторного тесту після прибуття до Латвії;

проходження самоізоляції після прибуття до Латвії протягом 10 днів (можна порушити самоізоляцію, якщо пройти тест на Covid-19 на сьомий день після в’їзду до Латвії і результати тесту негативні).

Литовська Республіка

З 19 липня 2021 року необов’язкові/туристичні подорожі громадян України до Литви можливі за умови, якщо вони:

є повністю вакцинованими проти COVID-19 (дозволеними вакцинами є: Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca, при цьому, має минути як мінімум 14 днів з часу отримання повної вакцинації) та мають відповідний документ або сертифікат медичного закладу, що це підтверджує, англійською або іншою мовою ЄС. Самоізоляція після прибуття до Литви в такому разі не є обов’язковою.

мають негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (сертифікат має бути перекладеним на литовську або англійську мову), зробленого не раніше як за 72 годин до в’їзду до Литви, або тесту на антигени COVID-19 (сертифікат має бути перекладеним на литовську або англійську мову), зробленого не раніше як за 48 годин до в’їзду до Литви. 10-денна самоізоляція для таких осіб є також обов’язковою. Термін самоізоляції можна зменшити, якщо власним коштом здати тест на 7-й день самоізоляції.

мають сертифікат від медичної установи (англ.мовою), що підтверджує, що вони перехворіли та одужали від COVID-19 та пройшло не більш як 180 днів з моменту отримання позитивного ПЛР-тесту.

Як і раніше, за 48 годин до в’їзду до Литви слід заповнити онлайнову форму на сайті https://keleiviams.nvsc.lt та отримати QR-код.

Усі особи віком від 16 років, які в’їжджають до Литви з-за кордону невласним транспортом та не є повністю вакцинованими, зобов’язані надати негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19 (сертифікат має бути перекладеним на литовську або англійську мову), зробленого не раніше як за 72 годин до в’їзду до Литви, або тесту на антигени COVID-19 (сертифікат має бути перекладеним на литовську або англійську мову), зробленого не раніше як за 48 годин до в’їзду до Литви. 10-денна самоізоляція для таких осіб є також обов’язковою. Термін самоізоляції можна зменшити, якщо власним коштом здати тест на 7-й день самоізоляції. Від надання тесту та самоізоляції звільняються вакциновані особи.

Велике Герцогство Люксембург

Громадянам України дозволено в’їзд до Великого Герцогства Люксембург (ВГЛ) незалежно від мети поїздки.

Вам слід мати при собі:

чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з ВГЛ на 6 місяців;

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, перед посадкою у літак до ВГЛ вимагатимуть надання одного з сертифікатів:

Сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані, На сьогодні визнана вакцинація, здійснена вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson and Moderna. Особа вважається повністю вакцинованою, коли сплинув термін у 14 днів з дати повного курсу вакцинації;

Сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є маловірогідним).

Негативний тест (у паперовому або електронному вигляді) ампліфікації нуклеїнової кислоти (NAAT) для визначення SARS-CoV-2 (здійснений методами PCR або TMA або LAMP), здійснений ліцензованою лабораторією або іншою уповноваженою на це структурою не пізніше ніж за 72 години до моменту вильоту літака. Тест, що надається на вимогу, також має бути забезпечений у разі потреби перекладом на адміністративні мови Люксембургу, або на англійську, або італійськ, або португальську, або іспанську мови.

Ця вимога поширюється на всі авіарейси до ВГЛ, включаючи країни, що входять до Євросоюзу або країн Шенгенської Угоди.

Важливо: якщо ви не є резидентом, не маєте посвідки на проживання у країнах Євросоюзу або Шенгенської Угоди, сертифікат, який ви маєте намір пред’явити, має визнаватися країнами Євросоюзу.

Республіка Мальта

Мальта визнала видані Україною цифрові сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Відтепер дозволено в’їзд до Мальти громадянам України (зокрема з метою туризму) за таких умов:

в’їзд українських громадян, які пройшли повний курс вакцинації одною із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакциною, за умови пред’явлення українського цифрового сертифікатапро вакцинацію, а також заповненої і роздрукованої онлайн форми санітарного контролю Passenger Locator Form (доступна за посиланням https://app.euplf.eu/) – не раніше ніж на 15-й день після проходження повного курсу вакцинації.

в’їзд невакцинованих або неповністю вакцинованих українських громадян – за умови надання негативного результату ПЦР-тесту на COVID-19 (за внятком дітей віком до 4-х років), зробленого не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону, а також заповненої і роздрукованої он-лайн форми санітарного контролю Passenger Locator Form (доступна за посиланням https://app.euplf.eu/). При цьому, усі невакциновані або неповністю вакциновані українські громадяни віком від 12 років в обов’язковому порядку мають пройти 14-денний карантин за адресою власної резиденції (у разі проживання на Мальті), або у визначеному владою Мальти карантинному закладі за власний рахунок.

Королівство Нідерландів

В’їзд громадян України-власників біометричних паспортів до Королівства Нідерландів можливий для усіх цілей подорожей без обмежень відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Для в’їзду до Нідерландів необхідно пред’явити доказ вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19, якщо ви подорожуєте з безпечної країни/регіону за межами ЄС/Шенгену.

Відповідні авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надають пасажирам для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я – https://bit.ly/3BAezjZ. Пасажир повинен правдиво заповнити дану форму, пред’явити її перед посадкою і тримати при собі протягом усього польоту. Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь “так”, то авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.

Федеративна Республіка Німеччина

З кінця липня скасовано обмеження на в’їзд до ФРН громадянам України.

При в’їзді до Німеччини впроваджується загальний обов’язок щодо надання результатів тесту, підтвердження одужання або підтвердження повної вакцинації. Тест необхідно зробити максимум за 72 годин до в’їзду (ПЛР) або за 48 годин до в’їзду (швидкий тест на антигени) й отримати негативний результат.

У разі в’їзду з регіонів з варіантами вірусів потрібно надати результати зданого тесту. У такому разі документ про одужання або вакцинацію буде недостатнім, і слід надати результати тесту, здійсненого максимум за 24 години у разі швидкого тесту на антигени або максимум за 72 години у разі тесту ПЛР.

Республіка Польща

З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму.

Загальні правила прибуття з-за кордону:

термін 10-денного карантину буде скорочено у разі наявності негативного результату тесту на SARS-Cov-2, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Завершенням карантину вважається наявність у телеінформаційній системі внесеного діагностичною лабораторією запису про негативний результат тесту. Викладене стосується також дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в’їзд до Польщі.

Від обов’язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону ЄС звільнено осіб:

вакцинованих проти COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження про повний курс вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson);

таких, що перехворіли на COVID-19 (за наявності документального підтвердження);

Португальська Республіка

В’їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, зокрема дозволені туристичні подорожі за безвізом.

Водночас залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ампліфікації нуклеїнових кислот (NAAT, наприклад ПЛР-тест), зробленого протягом не більше ніж за 72 години до подання документа (не розповсюджується на дітей до 12-ти років) АБО довідки про результати швидкого тесту на антиген до COVID-19 (TRAg), зробленого протягом не більше ніж за 48 год. до подання довідки.

Також дозволено прибуття до Португалії з будь-якою метою подорожувальникам, зокрема громадянам України, які мають дійсний європейський (виданий в будь-якій країні ЄС) COVID-сертифікат (в паперовому або в електронному варіанті).

Румунія

Для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн (крім ЄС, ЄЕП, Швейцарської Конфедерації), встановлюється карантипоширення COVID-19 міститься країна, з якої вони прибувають.

Винятки можуть бути застосовані до переліку категорій осіб:

особи вакциновані проти вірусу COVID-19 (вакцинами визнаними в ЄС, з сертифікатами, виданими Україною відповідно до системи “Єдиний державний портал електронних послуг ” (портал Дія та мобільні застосунки) і пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію;

особи, які залишаються на території Румунії на строк менше 3 днів / 72 години (у виключних/невідкладних випадках, що підтверджується документально) і мають сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведений не більше ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в’їзду на національну територію (для тих, хто подорожує власним транспортом). У ситуації, коли громадяни не залишають національну територію за 3 дні (72 години), з інформуванням управління громадської охорони здоров’я округу, в якому вони проживають, або в якому вони мають адресу, зазначену при в’їзді в країну, вони будуть карантиновані на 14 днів, починаючи з четвертого дня після в’їзду на територію Румунії;

особи, в яких підтверджено зараженням вірусом SARS-CoV-2 за останні 180 днів до в’їзду в країну, для яких сплинуло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в’їзду в країну;

діти віком до 6 років, без надання негативного результату тесту RT-PCR;

діти віком від 6 до 16 років, якщо вони мають сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR, зроблений не пізніше ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в’їзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом);

особи, які прямують транзитом, якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в’їзду на територію країни;

транскордонні працівники, які в’їжджають в Румунію з Угорщини, Болгарії, Сербії, України, Молдови та громадяни Румунії, представники економічних операторів зазначених країн, які при в’їзді до Румунії можуть надати підтвердження договірних відносин з відповідними економічними операторами;

учні/студенти з метою навчання або здійснення діяльності пов’язаної з навчанням, вступом до румунських закладів освіти (що підтверджується документально);

особи, передані румунській стороні на підставі угод про реадмісію, повернуті за прискоренйою процедурою;

члени міжнародних спортивних делегацій, які прибувають до Румунії з метою участі у спортивних змаганнях за наявності сертифікату про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну та перебуватимуть виключно в рамках участі у зазначених змаганнях.

Республіка Словаччина

Для в’їзду на територію Словаччини особи зобов’язані зареєструватися за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.

Усі невакциновані особи віком від 18 років, які в’їжджають на територію Словаччини, повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів).

Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат тесту RT-PCR, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.

Дітям до 12 років не потрібно тестуватися. Їх карантин закінчується в той самий день, що й у останнього дорослого члена спільного домогосподарства.

Карантин також застосовується до членів спільного домогосподарства, які не подорожували, і закінчується того ж дня, що й у члена спільного домогосподарства, який приїхав з-за кордону.

Якщо в особи після прибуття з-за кордону виникають симптоми COVID-19, вона зобов’язана сповістити про це свого лікаря; у разі, якщо така особа не має на території Словаччини лікаря, вона повідомляє лікаря регіону перебування.

Звільняються від карантину лише повністю вакциновані особи.

Республіка Словенія

В’їзд до Словенії дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікат про щеплення проти COVID-19.

Республіка Угорщина

Громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Виняток становить в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

Фінляндська Республіка

В’їзд до Фінляндської Республіки дозволяється усім особам (зокрема з туристичною метою), які прибувають з України з підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Фінської стороною визнаються такі вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (попередньо Moderna), Vaxzevria (попередньо COVID-19 Vaccine AstraZeneca)COVID-19 Vaccine, Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19, буде дозволенолише за наявності поважної підстави для поїздки.

Французька Республіка

В’їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франції на таких умовах:

Немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield). Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на COVID-19.

У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності ПЦР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.

Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).

Республіка Хорватія

Подорожувальник з України можуть здійснити поїздку до Республіки Хорватія, якщо вони відповідають епідеміологічним умовам в’їзду в Республіку Хорватія та можуть надати один із підтверджуючих документів:

документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2, який визначають спільно країни Європейського Союзу, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про щеплення, який свідчить, що особа вакцинована двома дозами вакцини від COVID-19, яка використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію та не є старішою за 270 днів. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

медичну довідку про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, згаданий у пункті 1, що підтверджує, що особа одужала від вірусної інфекції SARS-CoV-2, який був проведений за попередні 270 днів, та який є давнішим за 11 днів з дати прибуття до пункту перетину кордону, або довідка про те, що особа одужала від COVID-19, видана лікарем;

за відсутності одного з чотирьох зазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до моменту тестування на території Хорватії власним коштом. Після отримання результатів тестів особа звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тест, швидкий тест на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

Чеська Республіка

В’їзд до Чехії дозволено:

Громадянам України, які пройшли повний курс щеплення (після вакцинації другою дозою повинно минути щонайменше 14 днів) вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно українським міжнародним Ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному застосунку “Дія ” з QR кодом, або відповідним сертифікатом, виданим в країні ЄС.

При цьому перед в’їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в’їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Окрім надання цифрового COVID-сертифіката в’їзд дозволяється за умови наявності дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон та медичного страхування на термін поїздки.

Королівство Швеція

Для в’їзду в Швецію залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту, тесту на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, зроблених за 48 годин до прибуття, або наявності сертифікату про вакцинацію.

Наразі Швецією визнаються лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини COVID-19 сплинуло 14 днів.

Швеція визнає вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004, або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, серед яких: Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India .COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm та CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac).

Тести на COVID-19 мають бути зроблені за 48 годин до в’їзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.