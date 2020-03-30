Уряд України буде просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН відправити в окуповані райони Донецької і Луганської областей гуманітарні конвої із засобами захисту від коронавируса.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За словами Рєзнікова, Україна не кидає своїх громадян і буде про них дбати.

“Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання – забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою – всім, що необхідно. В тому числі, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території”, – сказав Резніков.