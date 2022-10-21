Співробітники Служби безпеки України затримали зрадника, який співпрацював з російськими загарбниками та допомагав їм втікати під час контрнаступу українських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зрадник надавав інформацію ворогу про місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

Крім того, колаборант показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими шляхами. Потім він намагався переховуватись від правосуддя. Проте правоохоронці викрили його після деокупації району.

За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Отримані установчі дані, каральні загони агресорів, використовували для проведення масових репресій проти місцевих жителів.