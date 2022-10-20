Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, затриманими є двоє мешканців Донецької області, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.
Встановлено, що шпигуни контактували зі своїми російськими кураторами через мережу “зв’язкових” з тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків “1-го армійського корпусу” окупантів.
Інформацію вони передавали представнику так званого “МДБ” та керівнику розвідки одного з угруповань так званої “ДНР”, які далі надавали інформацію до ФСБ. Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Зазначається, що суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Придніпровський районний суд Черкас засудив до 10 років ув’язнення Тетяну Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.
- Інформаторку російських загарбників, яка передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі, засудили до 9 років позбавлення волі.