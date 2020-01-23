Мінські угоди необхідно переглянути в плані черговості встановлення контролю над кордоном і проведення виборів на окупованому Донбасі.

Про це в коментарі виданню “Новое время” заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков.

“Нова позиція України незмінна. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським… Як мінімум в частині [питання контролю над кордоном] Мінські угоди підлягають перегляду”, – заявив він.

За словами Рєзнікова, виконання пунктів Мінських угод необхідно провести в наступному порядку:

Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

Встановлення режиму повної тиші;

Вивід всіх НВФ з території України;

Встановлення українського контролю над східним кордоном;

Проведення виборів.

Резніков пояснив, що не можна проводити вибори, поки кордон на сході країни контролюють не українські військові.

“Українська делегація наполягатиме, що як мінімум в цій частині Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення”, – резюмував представник України в ТКГ.