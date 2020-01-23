Про це в коментарі виданню “Новое время” заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков.
“Нова позиція України незмінна. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським… Як мінімум в частині [питання контролю над кордоном] Мінські угоди підлягають перегляду”, – заявив він.
За словами Рєзнікова, виконання пунктів Мінських угод необхідно провести в наступному порядку:
- Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
- Встановлення режиму повної тиші;
- Вивід всіх НВФ з території України;
- Встановлення українського контролю над східним кордоном;
- Проведення виборів.
Резніков пояснив, що не можна проводити вибори, поки кордон на сході країни контролюють не українські військові.
“Українська делегація наполягатиме, що як мінімум в цій частині Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення”, – резюмував представник України в ТКГ.
- Згідно з підсумковим комюніке зустрічі в “нормандському форматі”, лідери чотирьох країн-учасниць (України, Франції, Німеччини та Росії) “вважають за необхідне інкорпорувати “формулу Штайнмаєра” в українське законодавство”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.