В Україну з Ізраїлю в цьому році благодатний вогонь, як символ Воскресіння Ісуса Христа, привезуть чартерним рейсом.

Як це відбувається показав священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) єпископ Баришівський Віктор (Коцаба).

Він повідомив, що благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього (Єрусалим, Ізраїль) о 13:50.

Разом з ним на борту чартера єпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій (Пилипчук).

Після цього благодатний вогонь для України до трапу підвезли представники ізраїльської поліції і передали делегації.

На борту чартерного літака благодатний вогонь доставлять в Україну.

Також священнослужитель сказав, що доставка благодатного вогню в Україну стала можливою завдяки благодійному фонду Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці. Новинський – нардеп від “Опозиційної платформи “За життя”. Він активно демонструє свою церковну позицію – є прихожанином УПЦ МП.