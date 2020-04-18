Як це відбувається показав священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) єпископ Баришівський Віктор (Коцаба).

Він повідомив, що благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього (Єрусалим, Ізраїль) о 13:50.

Разом з ним на борту чартера єпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій (Пилипчук).

Після цього благодатний вогонь для України до трапу підвезли представники ізраїльської поліції і передали делегації.

На борту чартерного літака благодатний вогонь доставлять в Україну.

Також священнослужитель сказав, що доставка благодатного вогню в Україну стала можливою завдяки благодійному фонду Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці. Новинський – нардеп від “Опозиційної платформи “За життя”. Він активно демонструє свою церковну позицію – є прихожанином УПЦ МП.