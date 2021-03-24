Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
У зв’язку з цим представники Білого дому приєдналися до делегації Конгресу, щоб відвідати центр для мігрантів на південному кордоні США. Отримана ними інформація знадобиться Байдену під час завтрашньої пресконференції з приводу планів на посаді президента.
Представники президентської адміністрації відвідали Офіс по розселенню біженців Carrizo Springs Influx Care Facility, розташований в Техасі.
Байден і Гарріс поки не збираються з офіційним візитом в цей регіон.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала напередодні, що ситуація на кордоні – не міграційна криза, бо на територію США приходять, в основному, діти, яким необхідний притулок і захист.
“Діти, які з’являються на нашому кордоні, які рятуються від насильства, які тікають від судового переслідування, які тікають з жахливих ситуацій, – це не криза. Ми вважаємо своїм обов’язком гуманно підходити до цих обставин і стежити за тим, щоб з ними добре поводилися і створювали безпечні умови”, – сказав Дженніфер Псакі.
- Влада США ухвалила рішення щодо тимчасового захисту від екстрадиції (temporary protected status) мігрантам з Венесуели.