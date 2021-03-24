Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс висловили невдоволення тим, що представники Білого дому досі не перевірили особисто ситуацію на південному кордоні країни, де не вдається зупинити потік нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У зв’язку з цим представники Білого дому приєдналися до делегації Конгресу, щоб відвідати центр для мігрантів на південному кордоні США. Отримана ними інформація знадобиться Байдену під час завтрашньої пресконференції з приводу планів на посаді президента.

Представники президентської адміністрації відвідали Офіс по розселенню біженців Carrizo Springs Influx Care Facility, розташований в Техасі.

Байден і Гарріс поки не збираються з офіційним візитом в цей регіон.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала напередодні, що ситуація на кордоні – не міграційна криза, бо на територію США приходять, в основному, діти, яким необхідний притулок і захист.

“Діти, які з’являються на нашому кордоні, які рятуються від насильства, які тікають від судового переслідування, які тікають з жахливих ситуацій, – це не криза. Ми вважаємо своїм обов’язком гуманно підходити до цих обставин і стежити за тим, щоб з ними добре поводилися і створювали безпечні умови”, – сказав Дженніфер Псакі.