Син президента США Джо Байдена, Хантер, написав книгу мемуарів "Прекрасні речі" (Beautiful Things). Він розповів про біль, який пережив внаслідок смерті брата, про боротьбу з наркозалежністю, невдалий шлюб і роботу в українській компанії Burisma.

Про це повідомляє The New York Times.

Після виходу мемуарів Хантера в Білому домі відмовилися від коментарів з цього приводу. Джо Байден ще під час президентської кампанії говорив про те, що необхідно розділяти політичне і сімейне життя. Він не приховував, що у його сина були проблеми з наркотиками, але не хотів робити це предметом загальнонаціонального обговорення.

Хантеру Байдену 51 рік. Його мемуари стали історією про пережитий біль і страждання, а також – про пошук себе. Назва книги – це останні слова брата Хантера, які той сказав перед смертю у 2015 році (він помер від раку, – ред).

Байден написав про те, що пам’ятає аварію, в якій загинули його мати й сестра. Тоді, в грудні 1972 року, мати взяла з собою дітей: 4-річного Бо, 3-річного Хантера й однорічну Наомі. Вони поїхали, щоб вибрати ялинку на Різдво. Джо Байден в той час був сенатором у Вашингтоні.

На перехресті з боку водія в них в’їхав трак, що перевозив кукурудзу. Мати й сестра, яка була поруч в колисці, загинули. Брати на задньому сидінні залишилися живі.

Про наркотики та алкоголь

Хантер написав про те, що перший алкогольний напій, шампанське, спробував у 8 років. Тоді він був з батьком на вечірці на честь його політичної перемоги. З віком – градус напоїв підвищувався.

У 20 років Хантер постійно пив після роботи. Він пише, що пив у п’ять разів більше, ніж будь-хто інший. Він не їв нормальну їжу, крім тієї, що продавалася в відділі з алкоголем. Але незабаром шлунок відмовився приймати навіть цю їжу.

“За останні п’ять років мій 20-річний шлюб розпався, мені в обличчя було направлено дуло пістолета, а одного разу – я вислизнув з усіх радарів, оселившись в придорожньому мотелі за 59 доларів за ніч, налякавши не тільки родину, а й самого себе”, – написав Хантер.

Він розповів про те, що одного разу, будучи віцепрезидентом, Джо Байдену довелося відмовитися від кількох співробітників служби безпеки, щоб прийти у квартиру до сина. Він побачив, в яких умовах жив Хантер і умовив його поїхати на лікування в реабілітаційний центр.

Хантер зазначив, що батько ніколи не відвертався від нього, попри спосіб життя молодшого сина. Він пише, що батько “боровся за єдиного живого сина”.

Про роботу в Burisma

Роботі в українському холдингу Хантер присвятив 20 сторінок книги.

Хантер став членом Ради директорів Burisma в той момент, коли його батько, Джо Байден, обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

Сам Хантер вважає, що, можливо, його запросили на цю посаду саме через прізвище.

“Немає сумнівів в тому, що моє ім’я було бажаним мандатом. Це все було саме так. Ви думаєте хтось із дітей Трампа намагався отримати роботу поза батьківським бізнесом, та так, щоб його ім’я не бралося до уваги? Моя відповідь завжди була такою : працювати ще старанніше, щоб мої досягнення розглядалися, як мої власні”, – зазначив він.

Він не вважає, що пропозиція від Burisma була помилкою. За його словами, помилкою було недооцінювати те, як цей крок можуть трактувати. Хантер написав, що ніхто жодного разу не говорив ані йому, ані батькові, про те, що він зробив щось не так.