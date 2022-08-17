Голова польського уряду Матеуш Моравецький розкритикував Європейський Союз. За його словами, ЄС роками не хотів нічого чути про російську загрозу, а деякі лідери країн-членів Євросоюзу були "спокушені" президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв’ю Le Monde.

Як зауважив Моравецький, у Росії відродились націоналізм і колоніалізм, однак не всі у Європі хотіли це помічати. Тепер ці країни повинні визнати свою помилку, вважає польський прем’єр.

Він додав, що лише повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило правду про ставлення Європи до Росії та її президента Путіна:

“Багато європейських лідерів було спокушено Володимиром Путіним. Зараз вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не має нас дивувати. Європа опинилася у нинішньому становищі не тому, що була недостатньо інтегрована, а тому, що відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос звучить із Польщі вже багато років”, – наголосив Моравецький.

Також польський політик зауважив, що рівноправність країн ЄС – це лише формальність, адже вирішальний голос в ухваленні рішень мають Франція та Німеччина.

“Політична практика показує, що німецькі та французькі голоси мають першорядне значення. Таким чином, ми маємо справу з формальною демократією та де-факто олігархією, в якій влада перебуває в руках найсильніших”, – сказав Моравецький.