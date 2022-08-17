Про це він розповів в інтерв’ю Le Monde.
Як зауважив Моравецький, у Росії відродились націоналізм і колоніалізм, однак не всі у Європі хотіли це помічати. Тепер ці країни повинні визнати свою помилку, вважає польський прем’єр.
Він додав, що лише повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило правду про ставлення Європи до Росії та її президента Путіна:
“Багато європейських лідерів було спокушено Володимиром Путіним. Зараз вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не має нас дивувати. Європа опинилася у нинішньому становищі не тому, що була недостатньо інтегрована, а тому, що відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос звучить із Польщі вже багато років”, – наголосив Моравецький.
Також польський політик зауважив, що рівноправність країн ЄС – це лише формальність, адже вирішальний голос в ухваленні рішень мають Франція та Німеччина.
“Політична практика показує, що німецькі та французькі голоси мають першорядне значення. Таким чином, ми маємо справу з формальною демократією та де-факто олігархією, в якій влада перебуває в руках найсильніших”, – сказав Моравецький.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам Росії у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.