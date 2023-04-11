Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з робочим візитом приїхав до Канади. Надалі він має вирушити до США.

Про це повідомив Кабінет Міністрів у Facebook

Очільник українського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

“За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів”, — йдеться у повідомленні.

Після цього прем’єр відвідає США. Він візьме участь в щорічному форумі Spring Meetings.

Також у Вашингтоні Шмигаль має зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та ін.