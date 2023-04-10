10 квітня президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з главою уряду Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Зокрема сторони обговорили українську "формулу миру".

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Президент відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці.

Сторони домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Окрім цього, обговорили також українську формулу миру.

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів G20, представивши пропозиції, які необхідно реалізувати задля якнайшвидшого та справедливого закінчення російсько-української війни.

Так, він висловив пропозиції України з десяти пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Росія перетворила Запорізьку АЕС на “радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент”. Вона має негайно вивести з території станції всіх своїх військових і передати її під контроль МАГАТЕ та України. Продовольча безпека. Пропонується розширити “зернову ініціативу” на інші українські порти, зокрема на Миколаїв та порт “Ольвія”. Енергетична безпека. Президент згадав про російські обстріли українських енергооб’єктів та закликав запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси: “Щоб експорт був не вищим за собівартість. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати у тебе”. Звільнення всіх полонених і депортованих. Зараз у російському полоні перебувають тисячі українських військових і цивільних, яких там піддають жорстоким тортурам. Також є й політв’язні, майже 11 тисяч дітей і сотні тисяч дорослих, яких депортували до Росії. Їх необхідно звільнити у форматі “всіх на всіх”. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Україна має відновити контроль над усіма ділянками державного кордону з Росією. Справедливість. Закликається створити спеціальний трибунал для Росії та міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків. Потреба негайного захисту природи. Необхідно створити платформу для оцінювання збитків довкіллю від війни. Недопущення ескалації. Для недопущення повторення російської агресії необхідно надати Україні гарантії безпеки. Фіксація закінчення війни. За словами Зеленського, коли всі попередні кроки реалізують, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”.

Зауважимо, 16 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою МЗС Китаю Цінь Ганом, зокрема обговорили українську “формулу миру”.

Вже 31 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб підписали спільну заяву, в якій сторони засудили російський терор проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України. Зокрема, Роберт Голоб висловив підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського.