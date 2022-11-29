Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що збереже і збільшить військову підтримку України наступного року. Допомога охоплюватиме системи ППО.

Про це він сказав у промові на банкеті лорд-мера Лондона.

Він наголосив, що Сполучене Королівство буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається”, — сказав британський прем’єр.

Ріші Сунак наголосив, що захищаючи Україну — вони захищають себе.

Прем’єр-міністр назвав головними викликами для Сполученого Королівства дії Росії та Китаю. За його словами, допомога Україні це один зі способів протистояти їм.

“По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку”, – додав він.

Ріші Сунак підкреслив, що Росія проти України у війни використовує терористичні методи. Він наголосив, що увага Кремля зміщується “від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням”.

“Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках”, – заявив він.

За його словами, поки світ разом дивився Чемпіонат світу з футболу — він бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м’ячі, бо так росіяни перетворюють його на зброю війни.

У вересні Велика Британія заявляла, що вона стала другим за величиною військовим донором України після США. Сполучене Королівство надало цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.