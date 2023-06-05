Джерело: The Telegraph.

У Вашингтоні британський прем’єр проведе два дні, зокрема проведе зустріч з президентом США в Білому домі. Вони мають обговорити співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки і технологій. Ймовірно, відбудеться підписання мільярдних угод про бізнес-інвестиції у Великій Британії. Ще Сунак і Байден обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.

Британський міністр Бен Воллес популярний у США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він сприяв підвищенню оборонних витрат Великої Британії до 2,25% ВВП. Міністр наполягає на тому, щоб вони досягли 3% до кінця десятиліття.

У травні Ріші Сунак лобіював інтереси глави британського Міноборони під час зустрічі G7 в Хіросімі. Бен Воллес нещодавно зізнався, що хотів би обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Водночас у Лондоні побоюються, що Франція і Німеччина об’єднаються, щоб не допустити британця на цю посаду. Ймовірно, країни хочуть підтримати першу жінку-генерального секретаря. Іншим фаворитом вважають Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерку Данії, яка теж зустрінеться з Байденом.

“Але вона керує країною, яка навіть не витрачає на оборону 2% ВВП, а її збройні сили налічують менше ніж 20 000 військовослужбовців. Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам щодо 2-відсоткового показника”, – сказало джерело в британському уряді.

Довідка. Генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. Він мав скласти повноваження ще торік і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії. Через напад Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.