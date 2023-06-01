НАТО зобов’язується підготувати Україну до завершення війни, щоб «історія не повторилася» – Столтенберг

Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.

Джерело: CNN

Глава НАТО зауважив, що у розпал війни не можна зробити Україну повноправним членом Альянсу.

Разом з тим нам потрібно підготуватися до того, що станеться, коли війна закінчиться, тому що тоді ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася”, – наголосив він, додавши, що так російські війська можуть перегрупуватися та знову атакувати.

Столтенберг заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив помилку, недооцінивши Україну та НАТО, і Альянс продовжить підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

Генсек зазначив, що не можна допустити трагедії, адже “панування РФ” також небезпечне для Заходу, оскільки тоді послання Путіну та всім авторитарним лідерам, зокрема в Пекіні, полягатиме в тому, що застосування сили даватиме результат, що Європу та союзників по НАТО, Сполучені Штати, більш уразливими.

Зауважимо, 1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив він, насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив у четвер, що “законне місце” України – у військовому альянсі НАТО.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Водночас міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила про рішучу підтримку України у повномасштабній війні проти РФ, акцентувавши, що напередодні липневого саміту у Вільнюсі країнам НАТО необхідно узгодити єдину позицію щодо вступу України до Альянсу.