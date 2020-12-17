Про це повідомляє агентство Reuters.
Річ у тому, що політик контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який отримав позитивний тест на коронавірус.
Поки у Кошти немає симптомів коронавірусу. Він вже здав біоматеріал для проведення тесту. Результатів наразі немає.
Зазначимо, що прем’єр Португалії скасував заплановані візити на Сан-Томе і Принсипі та до Гвінеї-Бісау.
Кошта та Макрон зустрілися вчора, 16 грудня, у Парижі. Політики тепло привіталися на публіці, однак обидва були в масках. Після цього Макрон запросив свого гостя на робочий обід. Вони обговорили пріоритети майбутнього головування в Раді Європи, яке розпочнеться наступного місяця.
- Президент Франції Еммануель Макрон захворів на коронавірус COVID-19. Тест було зроблено після появи у Макрона перших симптомів захворювання.