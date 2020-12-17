Про це повідомляють у Єлисейському палаці.

Тест було зроблено після появи у Макрона перших симптомів захворювання.

“Згідно з діючими санітарними інструкціями, які поширюються на всіх громадян країни, президент Франції на сім днів піде на самоізоляцію. Він буде продовжувати працювати дистанційно”, – заявили в Єлисейському палаці.

Загалом у Франції підтвердили 2,41 млн випадків коронавірусу, 180 тисяч людей одужали.