Про це повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.
Днями журнал Trendi опублікував інтерв’ю з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Матеріал супроводжували кадри з фотосесії для журналу.
На опублікованому фото Марін позує у застібнутому піджаку на голе тіло.
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Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin 💪🖤⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ ”On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! 💎 ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout
За кілька днів допис зібрав понад 23 тисячі лайків та 1,3 тисячі коментарів. Весь цей час відбувалося жваве обговорення фото у соцмережах і не тільки. Деякі критикували та цькували Марін за те, що поява у такому вигляді нібито є недоречною для людини, яка обіймає посаду голови уряду.
Одночасно чимало користувачів встали на захист прем’єрки. Чоловіки та жінки публікували світлини в піджаках на голе тіло, супроводжуючи дописи тегами #imwithsanna (#язсанною) та #naisvihanäkyväksi (#бачуненавистьдожінок). Зараз тільки в Instagram можна знайти маже 1,5 тисячі таких фото.
Серед дослідників гендерних питань та ЗМІ думки розділилися. Дехто вважає, що це фото було спланованою акцією Санни Марін, метою якої було привернути увагу до того, що жінок, яку б посаду вони не обіймали, об’єктивують, та закликати до рівності. На це натякає й тема інтерв’ю: у ньому Марін розповідає про те, як це — бути молодою жінкою, що очолює уряд. Інші ж вважають, що цей крок погіршує її репутацію як політика і навряд чи мав згаданий підтекст.
Сама Санна Марін наразі не коментувала скандал довкола фотографії.
- Нагадаємо, у грудні минулого року у Фінляндії обрали прем’єр-міністеркою 34-річну Санну Марін. Вона стала наймолодшим в світі очільником уряду.
- #Букви розповідали цікаві факти про наймолодшого в світі прем’єра.
- У серпні 2020 року Санна Марін вийшла заміж.