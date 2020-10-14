Фото прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін викликало жваве обговорення через глибину декольте її піджака. У соцмережах почався флешмоб на підтримку політикині.

Про це повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Днями журнал Trendi опублікував інтерв’ю з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Матеріал супроводжували кадри з фотосесії для журналу.

На опублікованому фото Марін позує у застібнутому піджаку на голе тіло.

За кілька днів допис зібрав понад 23 тисячі лайків та 1,3 тисячі коментарів. Весь цей час відбувалося жваве обговорення фото у соцмережах і не тільки. Деякі критикували та цькували Марін за те, що поява у такому вигляді нібито є недоречною для людини, яка обіймає посаду голови уряду.

Одночасно чимало користувачів встали на захист прем’єрки. Чоловіки та жінки публікували світлини в піджаках на голе тіло, супроводжуючи дописи тегами #imwithsanna (#язсанною) та #naisvihanäkyväksi (#бачуненавистьдожінок). Зараз тільки в Instagram можна знайти маже 1,5 тисячі таких фото.

Серед дослідників гендерних питань та ЗМІ думки розділилися. Дехто вважає, що це фото було спланованою акцією Санни Марін, метою якої було привернути увагу до того, що жінок, яку б посаду вони не обіймали, об’єктивують, та закликати до рівності. На це натякає й тема інтерв’ю: у ньому Марін розповідає про те, як це — бути молодою жінкою, що очолює уряд. Інші ж вважають, що цей крок погіршує її репутацію як політика і навряд чи мав згаданий підтекст.

Сама Санна Марін наразі не коментувала скандал довкола фотографії.