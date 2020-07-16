Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Пару вінчали в церкві Маглебі на датському острові Зеландія. Там закохані відпочивали.

Церемонія тривала близько 40 хвилин.

За рік 42-річна наречена і 55-річний наречений тричі переносили весільне торжество. Вони хотіли одружитися ще в червні минулого року, але перенесли весілля через дострокові парламентські вибори, в результаті яких Фредерікса і стала прем’єром.

Потім весілля запланували на 18 липня, однак на цю дату припав надзвичайний саміт Євросоюзу в Брюсселі. Фредерікса, як представник Данії, повинна там бути присутня.

Тому весілля перенесли втретє, і на цей раз все вийшло.

Місцеві журналісти дізналися, що у прем’єр-міністра було невелике весілля – на 90 осіб.