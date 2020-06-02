Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заплатив штраф за порушення карантинних обмежень - він не носив маску і палив у приміщенні. Сума штрафу - 3000 леїв (617 євро).

Про це повідомляє державне агентство новин Agerpres.

Штраф прем’єр заплатив після того, як в соцмережах поширили фотографію, зроблену в палаці Вікторії. Він разом з іншими членами кабінету міністрів сидить навколо столу. До речі, ніхто з присутніх не був в масці, а Людовик Орбан при цьому курив.

У своїй заяві Орбан визнав порушення правил карантину, заявивши, що деякі члени кабінету зібралися в його офісі після довгого робочого дня в день його 57-річчя.

За словами Орбана, він заплатив максимальний штраф.

Після 60 днів суворого карантину під час надзвичайного стану, який закінчився 15 травня, уряд Орбана розпорядився встановити 30-денний особливий режим, коли носіння масок є обов’язковим в громадському транспорті й у закритих громадських місцях. Куріння в приміщенні заборонено в Румунії з 2016 року.