Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висміяла зустріч президента Сербії Олександра Вучича і президента США Дональда Трампа. Через цей жарт країни ледь не посварилися.

#Букви розповідають про цей інцидент.

Так, 5 вересня Захарова опублікувала на своїй сторінці в Facebook пост з фотографією переговорів президента Вучича з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Стілець, на якому сидів сербський лідер, прессекретарка МЗС РФ порівняла зі стільцем для допиту, а також прикріпила до посту скріншот з фільму “Основний інстинкт”.

Пізніше Захарова відредагувала повідомлення. Вона заявила, що її слова були “неправильно витлумачені”.

“Єдине, що в ньому містилося, — неприйняття зверхнього ставлення з боку “виняткових”. Протокольні виверти стали одним із методів, на які регулярно йдуть американські чиновники, щоб штучно створити видимість власної винятковості. А це неприйнятно”, – написала вона.

Своєю чергою, Вучич назвав пост Захарової примітивним і вульгарним.

“Підсвідомість найбільше говорить про людину, найбільше про себе сказала Марія Захарова. Виявлені нею примітивізм і вульгарність говорять про неї й тих, хто це опублікував. Нехай розбираються, я не буду їй відповідати”, – сказав президент Сербії.

Крім того, директор канцелярії по Косово і Метохії при уряді Сербії Марко Джуріч заявив, що Захаровій має бути соромно.

“Уявіть собі, що президент жодного поганого слова про Росію не сказав, навіть в тому місці. Уявіть собі, що президент у російського лідера по півтори години чекав прийому і ніколи не просив окремого стільця. Я не дозволю вам атакувати горду Сербію. Тобі повинно бути соромно!” – заявив він.

А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF — Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

Згодом Сербія викликала посла Росії Олександра Боцан-Харченко “для усного роз’яснення” через допис Захарової. Водночас перший віце-прем’єр і глава МЗС Сербії Івіца Дачич заявив, що перед зустріччю з російським послом йому подзвонив російський колега Сергій Лавров.

Надалі стало відомо, що Сербія поставила крапку в цьому скандалі. Дачич заявив, що МЗС Сербії й Лавров доклали зусиль, щоб “закрити” справу представника МЗС Марії Захарової, щоб не залишилося сумнівів у відносинах Сербії та Росії.