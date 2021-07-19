Пресслужба президента України знову потрапила у скандал. На сайті Зеленського вдень з’явилася інформація про те, що український президент відвідав "кордон" (на російській сторінці сайту – "границу", англійській – border) Абхазії.

Про це повідомляють #Букви.

Близько 14 год. на офіційному сайті президента повідомили, що у Грузії він ознайомився з безпековою ситуацією “на межі з Абхазією”. При цьому в рос. версії “межу” переклали як “граница”, а в англійській версії – border (кордон).

Такий дипломатичний ляп провисів на сайті президента декілька годин. До вечора сайт помилку виправив і замість кордону написав про межу з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією. Спочатку помилку виправили у російській версії сайту. Через 20-30 хвилин виправили і в англійській версії сайту.

“Грузини натурально обурилися, а от абхази навпаки зраділи настільки несподіваному визнанню незалежності. Справа в тому, що на річці Інгурі кордону немає – лише межа Зугдидського району Абхазії”, – зазначив політолог і екснардеп Віктор Уколов.

Один із так званих керівників невизнаної Абхазії у Facebook подякував Володимиру Зеленському за фактичне визнання самопроголошеної республіки.

“Хочеться подякувати президенту України за фактичне визнання Абхазії. По-перше, у заголовку на сайті президента України не пишуть про названу грузинською владою “адміністративну лінію”, а називають речі своїми іменами – тобто кордон з Абхазією”. По-друге, В. Зеленський зробив наступну заяву: “В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян”. Ключове слово – громадян. Нагадаю, громадянин – особа, яка належить до постійного населення даної держави, користується всіма правами, забезпеченими Конституцією, і виконує всі встановлені Конституцією обов’язки”, – пише Кан Танія.

“Ми, звісно, не погоджуємось із порушенням наших прав, усе робиться в рамках двосторонніх міждержавних угод. Але в будь-якому випадку дякуємо за турботу, пане президент”, – зазначив політик.

У серпні 2008 року Збройні сили РФ вторглися на територію Грузії. Окупація територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії продовжується й сьогодні.