76-річний президент Філіппін Родріґо Дутерте заявив, що у 2022 році, після закінчення каденції, піде з політики.

Про це повідомляє Reuters.

Конституція Філіппін передбачає, що президент може бути на посаді тільки один термін (6 років). Після цього Дутерте збирався балотуватися на посаду віцепрезидента.

Однак 2 жовтня він повідомив, що відкликав заяву на посаду віцепрезидента, бо громадськість вважає, що це – порушення Конституції. Так вважають 60% громадян країни (за даними соцопитувань).

“Сьогодні я оголошую про свій вихід з політики”, – заявив Дутерте.

Речник президента пояснив, що до кінця терміну Дутерте займатиметься виведенням країни з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Він відмовився спростовувати чутки про те, що нинішній лідер країни нібито готує своє місце для доньки — Сари Дутерте-Карпіо. Наразі вона очолює місто Давао, і про президентські амбіції не оголошувала.

Як відомо, Дутерте став президентом Філіппін у 2016 році. Він відомий “війною проти наркотиків”, у межах якої дозволив правоохоронцям страчувати людей за підозрою в наркоторгівлі.