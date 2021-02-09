Про це він написав в Twitter.
У вівторок, 9 лютого, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває в Брюсселі з робочим візитом. Вдень голова уряду зустрівся з президентом ЄР — вищого політичного органу ЄС — Шарлем Мішелем.
За підсумками зустрічі Мішель повідомив у Twitter, що запевнив Шмигаля у підтримці щодо відновлення України, реформ та боротьби з корупцією.
“ЄС має спільну і тверду позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, — наголосив він.
Також Мішель анонсував візит до України.
“З нетерпінням чекаю на візит до України незабаром”, — додав він.
Шмигаль на це відповів: “Будемо раді бачити Вас в Україні”.
- Нагадаємо, раніше президенти Євроради та Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже цього року.