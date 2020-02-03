Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Wprost”.

“Якщо мова йде про статус близької людини, що полегшує такі питання, як взаємна підтримка, турбота, можливість дізнатися про стан здоров’я, то як президент підписання такого закону я всерйоз розгляну, – зазначив Андрій Дуда. – Тим більше що такий закон торкнеться всіх, хто живе в неформальних відносинах”.

Президент Польщі підкреслив, що має контакт з ЛГБТ.

“Запевняю вас, в президентському палаці мене часто відвідують люди, які мають іншу сексуальну орієнтацію, ніж моя. Це не представляє для мене ні найменшої проблеми, ніяк не впливає на моє ставлення до кого-небудь”, – пояснив Дуда.

Він також розповів історію з життя.

“Одного разу моя знайома в невимушеній бесіді сказала про моїх сусідів: “Дивись, які милі хлопці, видно, що вони класна пара”. Чесно кажучи, я відповів: “Ти знаєш, я взагалі не звернув на це уваги. Для мене вони просто хороші люди, я впевнений, що якби зі мною щось трапилося, вони б мені допомогли. Втім, якби вони мене про щось просили, я б теж із задоволенням їх вислухав”, – поділився одкровеннями глава польської держави.

Варто відзначити, що Анджей Дуда підтримується правлячою консервативною партією “Право і справедливість”, яка відома своєю гомофобною риторикою. Раніше президент Польщі категорично відмовлявся говорити про можливість введення в країні інституту реєстрованих цивільних партнерств для одностатевих пар.

Президентські вибори в Польщі заплановані на травень 2020 року.

У серпні 2019 року соцопитування агенства IPSOS показав, що більше 60% поляків підтримують введення громадянських партнерств, близько 40% виступили на підтримку повноцінних шлюбів для одностатевих пар.