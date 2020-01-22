Грецький парламент обрав 63-річну Катерину Сакелларопулу президентом країни. Раніше вона очолювала Державну раду (Верховний адміністративний суд).

Про це повідомляє місцеве видання Ekatimerini.

“За” Сакелларопулу проголосував 261 законодавець з 300.

Зокрема, її кандидатуру підтримали законодавці від правлячої партії “Нова демократія”, представники лівої опозиції “СІРІЗА” і лівоцентристського руху “Альянс за зміни”.

Варто зазначити, що посада президента в Греції в значній мірі залишається церемоніальною, і передбачає обмежені політичні повноваження.

На посту президента Сакелларопула буде 5 років.

Офіційно термін її повноважень розпочнеться 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента – Прокопіса Павлопулоса.

Сакелларопула буде першою жінкою, яку обрали президентом Греції.