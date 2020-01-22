Про це повідомляє місцеве видання Ekatimerini.
“За” Сакелларопулу проголосував 261 законодавець з 300.
Зокрема, її кандидатуру підтримали законодавці від правлячої партії “Нова демократія”, представники лівої опозиції “СІРІЗА” і лівоцентристського руху “Альянс за зміни”.
Варто зазначити, що посада президента в Греції в значній мірі залишається церемоніальною, і передбачає обмежені політичні повноваження.
На посту президента Сакелларопула буде 5 років.
Офіційно термін її повноважень розпочнеться 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента – Прокопіса Павлопулоса.
Сакелларопула буде першою жінкою, яку обрали президентом Греції.
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