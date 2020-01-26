Американський сенатор Берні Сандерс лідирує серед кандидатів у президенти США від Демократичної партії в штаті Айова.

Про це свідчать результати опитування, організованого виданням The New York Times і дослідницьким інститутом Siena College Research Institute.

Судячи з підсумків дослідження, Сандерс цілком може здобути перемогу на праймеріз Демократичної партії в штаті Айова, які повинні відбутися вже найближчим часом. Наразі він набирає більше за інших кандидатів – 25 % (на 6 % більше, ніж у жовтні минулого року).

Американський політик і колишній офіцер військово-морської розвідки США Піт Буттіджич займає друге місце з 18 %, в колишній віце-президент США Джо Байден набирає 17 %.

За підсумками попереднього опитування, проведеного тими ж дослідниками в жовтні, внутрішньопартійний список демократів в Айові очолювала Елізабет Уоррен з 22 %, а Сандерс з 19 % був лише другим.

Під час нинішнього опитування також ставилося запитання: “Кого з двох типів демократів ви б підтримали?” 55 % опитаних заявили, що віддали б голос за того, хто є “більш помірним, ніж більшість демократів”.

Як пише видання, багато опитаних в Айові ще не визначилися з вибором.

Варто відзначити, що в Айові 3 лютого відбудуться перші в США кокуси – збори зареєстрованих членів партій, на яких кожна з них визначить свого кандидата на президентських виборах.

І хоча Айова – лише один із 50 штатів США, вважається, що результат тутешніх кокусів важливий для партійних виборів по всій країні. Наприклад, два попередніх президенти США – Барак Обама і Джордж Буш-молодший – спочатку здобули перемогу в Айові, а потім стали кандидатами від своїх партій на виборах.

Другим штатом США, де незабаром пройдуть праймеріз, є Нью-Гемпшир. Берні Сандерс займає там також провідні позиції.

У той же час, згідно з опитуванням The New York Times, жоден із кандидатів поки що не здатний випередити Дональда Трампа в Айові. Наприклад, якби боротьба розгорнулася між Сандерсом і Трампом, то чинний американський лідер набрав би 48 % голосів, а його опонент – 42 %.

У рамках дослідження було опитано 1689 зареєстрованих виборців у штаті Айова, в тому числі 584 ймовірних учасника кокуса Демократичної партії. Опитування проводилося з 20 січня по 23 січня.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.