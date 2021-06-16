Президент США Джо Байден, ставши головою держави, запросив до своєї адміністрації багатьох чиновників та політиків, з якими працював, бувши віцепрезидентом за Барака Обами, 44-го американського лідера. Саме тому його президентство називають третім терміном Обами.

Про це повідомляє американське видання USA Today.

Приблизно три чверті зі ста його помічників раніше працювали в адміністрації Барака Обами. При цьому, більшість з них — жінки, а 40% – не білі громадяни та латиноамериканці.

“Це не третій термін Обами. Перед нами зовсім інший світ, ніж за адміністрації Обами-Байдена”, – сказав Байден під час інтерв’ю в листопаді.

Кетрін Данн Тенпас, авторка статистики, старший науковий співробітник Центру Міллера Університету Вірджинії вважає, що Байден зробив акцент на попередньому досвіді.

“Я думаю, це демонструє, що Байден робить акцент на попередньому досвіді. Тому, якщо ви поговорите з людьми, які працювали будь-ким у Білому домі, вони вам скажуть, що це не було схоже на будь-яку іншу їхню роботу… Ніщо не підготує вас до роботи в Білому домі краще, аніж попередній досвід роботи в Білому домі”, – пояснила вона.

В цьому аналітики вбачають мінус перших днів президентства Трампа. Він відмовився брати на роботу досвідчених чиновників, але запросив людей з приватного сектору, а їм потрібен був час, аби адаптуватися.

Протилежна ситуація з адміністрацією Байдена. До прикладу, його голова адміністрації Рон Клейн був головним помічником, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.

Серед 100 помічників Байдена, у 78 є науковий ступінь, 77 працювали в попередніх адміністраціях, 74 – в адміністрації Обами, 63 працювали в передвиборчому штабі Байдена та в складі уряду перехідного періоду. Стосовно гендеру, то 57% – жінки, 43% – чоловіки. З них 61 білий, 15 темношкірих, 13 азійців, 11 латиноамериканців.

Середній вік – 46 років.