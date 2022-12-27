Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон зустрівся з дітьми українських переселенців. Вони приїхали до країни цієї осені з різних куточків України.

Про це повідомило Forseti Íslands.

На зустрічі були присутні діти віком від 8 до 15 років. Переселенцям було надано тимчасовий притулок у західній частині Рейк’явіка. Для них та їхніх родин шукають постійне житло.

Президент здійснив різдвяний візит до Бессастадіру. Гвюдні Йоуганнессон привітав дітей, їхніх батьків і вчителів.

Зустріч відбулася у межах заходів організації “Підтримай Україну в Ісландії”. Програма допомагає переселенцям, поки вони адаптуються до нового життя в Ісландії.

До візиту долучилися Крістофер Гайовський, організаційний менеджер Support Ukraine Iceland, та Михайло Іваняк, священник з України, який обслуговує українських громадян в Ісландії.

Українські діти подарували президенту квіти та виготовлені власноруч сувеніри.