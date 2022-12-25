Україна та війна стали найпопулярнішою темою світових ЗМІ у 2022 році

Відповідні результати надала аналітична компанія Chartbeat.
Так, статистичні дані свідчать, що новини про Україну та війну значно перевищують сукупний результат інших гучних подій: смерть британської королеви Єлизавети ІІ, бійку Вілла Сміта та Кріса Рока, та інші.
Тема українців зайняла 278 мільйонів новинних годин, приблизний результат у 2021 році був за Covid.
Зауважимо, що за версією видання The Economist, Україна стала “державою року” – “за героїзм народу та опір агресору”.
У виданні зазначили, що, зазвичай, складно обрати “країну року” за версією The Economist. Бо журналісти й редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо пів дюжини країн, включених у скорочений список бажаних кандидатів. Проте, як наголосили у виданні, цьогоріч вибір був очевидним: “Це може бути лише Україна”.
У виданні пояснили, що звання “країни року” зазвичай, дістається країні, яка, з погляду редакції The Economist, найбільше покращила себе за попередні 12 місяців. А також виділили чотири якості, які виявили українці: героїзм, винахідливість, стійкість, натхнення.
Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба – далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!”, – підсумували в The Economist.
Окрім цього, у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.
Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого більш гідного цієї нагороди немає. Вітаємо мужній народ України”, – наголосила Роберта Мецола.
Також український народ нагородили німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award – за захист свободи й суверенітету у боротьбі проти широкомасштабного російського вторгнення.
- 7 грудня впливовий американський журнал Time оголосив “Людину року” за підсумками 2022 року, нею став український президент Володимир Зеленський.
- Видатних українців нагородили відзнаками “Національна легенда України”, зокрема й посмертно. Серед нагороджених – видатна художниця Марія Примаченко, картину котрої продали за 15 мільйонів гривень, а виручені кошти спрямували на потреби ЗСУ.
- Щотижневий американський журнал Time присвятив обкладинку та головний матеріал Україні, а також її героям та президенту Володимиру Зеленському.
- Співробітників Запорізької атомної електростанції номінували на звання “Людина року з контролю над озброєннями”.