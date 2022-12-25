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Україна та війна стали найпопулярнішою темою світових ЗМІ у 2022 році

З 1 мільярда годин, які світова аудиторія витратила на читання новин, Україна та війна зайняли 278 мільйонів годин. До рейтингування увійшли 6,5 млн новинних  історій по 32 тематикам.

Неділя, 25 грудня 2022, 23:34
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Відповідні результати надала аналітична компанія Chartbeat.

Так, статистичні дані свідчать, що новини про Україну та війну значно перевищують сукупний результат інших гучних подій: смерть британської королеви Єлизавети ІІ, бійку Вілла Сміта та Кріса Рока, та інші.

Джерело: chartbeat

Тема українців зайняла 278 мільйонів новинних годин, приблизний результат у 2021 році був за Covid.

Зауважимо, що за версією видання The Economist, Україна стала “державою року” – “за героїзм народу та опір агресору”.

У виданні зазначили, що, зазвичай, складно обрати “країну року” за версією The Economist. Бо журналісти й редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо пів дюжини країн, включених у скорочений список бажаних кандидатів. Проте, як наголосили у виданні, цьогоріч вибір був очевидним: “Це може бути лише Україна”.

У виданні пояснили, що звання “країни року” зазвичай, дістається країні, яка, з погляду редакції The Economist, найбільше покращила себе за попередні 12 місяців. А також виділили чотири якості, які виявили українці: героїзм, винахідливість, стійкість, натхнення.

Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба – далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!”, – підсумували в The Economist.

Окрім цього, у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.

Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого більш гідного цієї нагороди немає. Вітаємо мужній народ України”, – наголосила Роберта Мецола.

Також український народ нагородили німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award – за захист свободи й суверенітету у боротьбі проти широкомасштабного російського вторгнення.

Теги: інформаційний простір, новини світу, новини, тема України, Україна, рейтинг

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