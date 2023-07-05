У травні 2023 року президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір підкорив Еверест. Утім, він залишав територію України за довідкою про інвалідність.

Джерело: розслідування Bihus.info.

У травні цього року Ігор та Оксана Кушнір піднялися на Еверест. До слова, дружина забудовника є громадянкою Кіпру.

“От тільки як посадовцю вдалося виїхати за станом здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка”, – зазначили розслідувачі.

Опріч цього, подружжю ця експедиція обійшлася у 150 тисяч доларів. Інформацію щодо цього не поширювали в мережі, але журналісти виявили на сторінці гіда, який їх проводив, що кожна людина мала заплатити по 75 тисяч доларів.

У спортивних ж ЗМІ писали, що подружжя стало першою українською парою на цій вершині Землі.

Довідка. Ігор Кушнір обіймає посаду президента “Київміськбуду” понад десять років. Розслідувачі наголосили, що фірма на 80% належить Києву. Станом на початок 2023 року компанія зупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

З 24 лютого 2022 року будівельник провів за кордоном 240 днів – 8 місяців або ж рівно половину часу від початку повномасштабного вторгнення.

Оновлено

“Українська правда” звернулася для коментаря до пресслужби Кушніра. Вони заявили, що глава “Київміськбуду” має третю групу інвалідності, оскільки з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома).

“…Що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два “восьмитисячника” та сім “семитисячників”, — заявили представники компанії.