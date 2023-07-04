У дружини президента Київміськбуду Ігоря Кушніра знайшли віллу на Лазуровому узбережжі (Франція), яка коштує орієнтовно 20 мільйонів євро. Компанія дружини забудовника придбала французьку фірму у 2019—2020 роках, на яку оформлена вілла.

Джерело: Bihus.Info.

Розслідувачі встановили, що нерухомість розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла, площею 850 квадратних метрів, називається “Cayo”.

Будинок містить шість спалень та особистих ванних кімнат. У віллі є велика вітальня в бежевих тонах, винний льох та простора кухня.

Об’єкт знаходиться на закритій території площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Зокрема вілла має басейн із панорамним видом на море, великий приватний сад і гараж на вісім авто.

За даними журналістів, процес купівлі розпочався у 2019 році. Тоді кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo, на яку і записано віллу. Тоді ж підприємство сплатило аванс, а вже фінальний етап угоди відбувся навесні 2020 року.

У фінансових документах компанії Koksi Holding журналісти знайшли підтвердження цієї. Bihus.Info проконсультувалися з французськими рієлторами, які оцінили маєток у 20 мільйонів євро.

Особисто Ігор Кушнір сказав, що не володіє рухомим або нерухомим майном поза межами України.