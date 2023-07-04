Джерело: Bihus.Info.
Розслідувачі встановили, що нерухомість розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла, площею 850 квадратних метрів, називається “Cayo”.
Будинок містить шість спалень та особистих ванних кімнат. У віллі є велика вітальня в бежевих тонах, винний льох та простора кухня.
Об’єкт знаходиться на закритій території площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Зокрема вілла має басейн із панорамним видом на море, великий приватний сад і гараж на вісім авто.
За даними журналістів, процес купівлі розпочався у 2019 році. Тоді кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo, на яку і записано віллу. Тоді ж підприємство сплатило аванс, а вже фінальний етап угоди відбувся навесні 2020 року.
У фінансових документах компанії Koksi Holding журналісти знайшли підтвердження цієї. Bihus.Info проконсультувалися з французськими рієлторами, які оцінили маєток у 20 мільйонів євро.
Особисто Ігор Кушнір сказав, що не володіє рухомим або нерухомим майном поза межами України.
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