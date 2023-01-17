Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія має припинити намагатися вербувати сербів у війні проти України на боці ПВК "Вагнер". Він розкритикував спроби знайти добровольців в його країні.

Про це повідомило Reuters.

Александар Вучич зазначив, що російські сайти та групи в соціальних мережах публікують оголошення сербською мовою, де “Вагнер” закликає добровольців вступати до лав ПВК.

“Чому ви, з “Вагнера”, кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?” — запитав Вучич.

Видання додало, що добровольці з Сербії брати участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Точні цифри невідомі, але з 2014 року десятки сербів записалися воювати в Україні.

Згідно з сербським законодавством громадянам заборонено брали участь у конфліктах за кордоном. Кілька людей були засуджені за порушення.

Президент Сербії заперечив звинувачення в тому, що “Вагнер” має присутність в Сербії, де прокремлівські і ультранаціоналістичні організації підтримали вторгнення в Україну. За його словами, цивільні й військові спецслужби вивчають і перевіряють інформацію про участь громадян на боці Росії у війні проти України у ПВК, очолювану Євгенієм Пригожиним, близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

Дані щодо участі сербів у російсько-українській війні стали поширюватися у соцмережах у середині січня. У забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область. У повідомленні стверджувалося, що вони вступили до так званого “батальйону імені Павла Судоплатова”. Водночас у Telegram стали з’являтися відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну “допомагати нашим братам”, тобто росіянам.