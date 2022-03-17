Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40000 бойовиків. Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків.

Зокрема, 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії вже було відправлено 150 найманців.

Згідно з наявною в ГУР інформацією, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ.

Також президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40000 бойовиків.

Найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть суто поліцейські обов’язки на окупованих територіях.

“Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців”, – наголошують у відомстві.

Уже 30 сирійських бойовиків отримали поранення в боях проти захисників України, через що частина потенційних найманців відмовилася брати участь у воєнних діях проти нашої держави.