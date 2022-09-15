Кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП. Автівка з українським лідером зіткнулась з легковим автомобілем у Києві.

Про це повідомили речник президента України Сергій Нікіфоров та Нацполіція Києва.

15 вересня о 1:22 Нікіфоров написав про ДТП за участі глави держави на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні він зазначив, що у Києві сталось зіткнення легковика з автомобілем Володимира Зеленського та автомобілями супроводу президента.

“Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої”, – написав Нікіфоров.

Він додав, що медики також оглянули й президента України, однак жодних серйозних ушкоджень у нього не виявили.

“Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці”, – резюмував Нікіфоров.

У пресслужбі київської Нацполіції повідомили, що ДТП за участі автомобіля президента України сталось на проспекті Перемоги.

“На місце негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та лікарі. На місці події лікарі, які перебували у супроводі кортежу, надали невідкладну допомогу водію легковика та передали його кареті швидкої, яка прибула на виклик.На даний час проводяться першочергові слідчі дії та збір необхідної інформації для надання правової оцінки події”, – наголосили поліціянти.