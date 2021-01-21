Президентство Байдена дає шанс зміцнити двосторонній безпековий альянс України та США, – Порошенко

Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Політик наголосив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.

“Вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до “руского міра” безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віцепрезидент відповідав за відносини з нашою країною”, – заявив Порошенко.

Він додав, що тоді спільна робота зміцнила стійкість України в протидії російській агресії.

“Але поза тим президентство Байдена відкриває для України нові й дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обґрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським”, – зазначив він.

Порошенко переконаний, що президентство Байдена дає Україні шанс на повернення теми України до переліку пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

“Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме”, – зазначив лідер “ЄС”.

Також він додав, що необхідно зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США, адже лише за підтримки цієї країни ми можемо стримувати російську агресію.

“Зі свого досвіду знаю, наскільки важливими є персональні контакти та довіра між лідерами. Тому переконаний у необхідності здійснення візиту президента України до Вашингтона і зустрічі у Білому домі вже найближчим часом. Звичайно, що всі ми будемо раді бачити Джо Байдена у Києві, як це часто бувало раніше”, – зазначив Порошенко.

Лідер “ЄС” заявив, що нова американська адміністрація готова допомагати Україні настільки, наскільки українська влада готова продовжувати реформи, а не імітувати їх.