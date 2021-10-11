Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, мета створення такого офісу – це підвищення рівня довіри населення до поліції.

“Йдеться не про створення якогось штатного підрозділу з певною кількістю персоналу, кабінетів, принтерів, технічного складу і так далі. Йдеться радше про проектний підхід, який показав себе надзвичайно позитивно не лише в реаліях України, але й у наших міжнародних партнерів”, – зазначив Єнін.

Пріорітетом роботи такого офісу є захист бізнесу від “неринкових методів конкуренції та можливих зловживань з боку правоохоронців”, а також створення сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій до України. Єнін зауважив, що Офіс із захисту бізнесу – це насамперед майданчик для діалогу.

“Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення не достатньо довіряє тому поліціянту, з яким стикається. На сьогоднішній день у нас у країні функціонує більше 600 поліцейських офіцерів громади. ОТГ допомагає у створенні поліцейського відділку, надаючи приміщення і автомобіль. Міністерство внутрішніх справ спільно з Національною поліцією, зі свого боку, забезпечує професійну підготовку такої людини, ми надаємо ті чи інші технічні засоби. І ми вже бачимо перші результати. Наприклад, там, де в об’єднаних територіальних громадах працює поліцейський офіцер громади, ми бачимо досить суттєве збільшення довіри – з приблизно 40% опитаних (ті, хто довіряють поліції в цілому) до 70% офіцеру громади, який вже працює в конкретній місцевості”.