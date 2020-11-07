Про це повідомили у посольстві Франції в Україні.
Зазначається, що ПЛР-тест має бути не раніше ніж за 72 години до вильоту.
“Починаючи з 11 листопада цього року, перед посадкою на літак, який прямує до Франція з України, всім пасажирам віком від одинадцяти років необхідно пред’явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту”, – йдеться в повідомленні.
- 6 жовтня Румунія змінила вимоги до туристів, які прибувають з країн з високим рівнем зараження коронавірусом. Серед них є Україна.