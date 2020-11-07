З 11 листопада в Україні, щоби потрапити на авіарейси до Франції, потрібно надати негативні результати тесту на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили у посольстві Франції в Україні.

Зазначається, що ПЛР-тест має бути не раніше ніж за 72 години до вильоту.

“Починаючи з 11 листопада цього року, перед посадкою на літак, який прямує до Франція з України, всім пасажирам віком від одинадцяти років необхідно пред’явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту”, – йдеться в повідомленні.