Про це міністр розповів на брифінгу.
За словами Степанова, на українців, які повертаються з Польщі в Україну, більше не будуть поширюватися правила про обов’язкове проходження 14-денний самоізоляції, тому що Польща увійшла в так звану “зелену зону”.
До цієї “зеленій зони” в міністерстві віднесли держави, в яких кількість активних випадків коронавірусу на кожні 100 тисяч населення становить менше 40.
“Польща входить в число країн “зеленої зони”. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї”, – сказав Степанов.
- У Львівській області у пункті пропуску пішоходів з України до Польщі “Шегині“ утворилися великі черги.