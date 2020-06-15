Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що українцям, які повертаються з Польщі, не потрібно буде проходити карантин.

Про це міністр розповів на брифінгу.

За словами Степанова, на українців, які повертаються з Польщі в Україну, більше не будуть поширюватися правила про обов’язкове проходження 14-денний самоізоляції, тому що Польща увійшла в так звану “зелену зону”.

До цієї “зеленій зони” в міністерстві віднесли держави, в яких кількість активних випадків коронавірусу на кожні 100 тисяч населення становить менше 40.

“Польща входить в число країн “зеленої зони”. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї”, – сказав Степанов.