На Буковині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті 33-річної жінки, у якої діагностували коронавірус.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

“Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками внаслідок захворювання на COVID-19 померла 33-річна жінка. Для перевірки інформації, з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті.

З огляду на викладене, слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

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