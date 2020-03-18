Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.
“Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками внаслідок захворювання на COVID-19 померла 33-річна жінка. Для перевірки інформації, з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті.
З огляду на викладене, слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
- Як повідомлялося раніше, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. У Чернівецькій ОДА повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов’язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним.