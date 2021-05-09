Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Хоча підрахунок голосів ще триває, SNP вже отримала 65 місць зі 129 в регіональному законодавчому органі, консерватори – 12 місць, лейбористи – 6.

При цьому партія не отримала абсолютну більшість – не вистачило одного мандата.

Лідерка SNP і голова уряду Шотландії Нікола Стерджен вже заявила, що буде наполягати на референдумі, якщо зможе заручитися більшістю в національному парламенті.

Як повідомляє BBC, шотландська національна партія може спробувати сформувати парламентську коаліцію з представниками партії “зелених”, які отримали 8 мандатів.

“Всім політикам у Вестмінстері, які намагаються перешкодити цьому, я б сказала дві речі. По-перше, ви кидаєте виклик не ШНП – ви кидаєте виклик демократичній волі народу Шотландії. А по-друге, у вас нічого не вийде. Майбутнє Шотландії визначає тільки народ Шотландії, і жоден Вестмінстерський політик не повинен і не може цьому перешкоджати”, – сказала Нікола Стерджен шотландській газеті Scotsman.

Чим референдум може загрожувати Великій Британії

Якщо Шотландія проголосує за незалежність, це буде означати, що Сполучене Королівство втратить близько третини своєї території й майже десяту частину свого населення.

Джонсон при цьому заявив, що немає необхідності в новому голосуванні після того, як шотландські виборці відкинули незалежність у 2014 році (55% проти 45%).

У Національній партії Шотландії зараз наполягають на тому, що вони мають право провести ще один референдум щодо незалежності.

Проте більшість шотландців також проголосували проти Brexit, чим викликали вимоги шотландських націоналістів про нове голосування за від’єднання від Великої Британії.

“Спроби шотландських націоналістів змусити змінити конституцію Сполученого Королівства сильно відволікають від боротьби з COVID-19”, – сказав британський міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.

Гоув вважає, що Джонсон, який став міністром профспілок, є кращим лідером для збереження єдності Великобританії.

Згідно з опитуванням, проведеним у серпні 2020 року, 53 % респондентів проголосували б за незалежність Шотландії на референдумі. Це на 2 відсоткових пункти вище в порівнянні з січнем, а також найвищий рівень підтримки незалежності, зафіксований YouGov.

Опитування також показало, що Національна партія Шотландії (SNP) може отримати безпрецедентну більшість у шотландському парламенті на виборах у травні наступного року (зараз політсила набирає 57 % голосів по округах і 47 % за списками). Це потенційно може призвести до конституційної суперечки з Лондоном.

Консерватори в даному опитуванні посідають друге місце з 20 % і 21 % голосів відповідно.