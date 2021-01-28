Прикордонники Великої Британії почали вимагати від деяких громадян ЄС, які проживають в Сполученому Королівстві, пред'явити докази, що вони є право на постійне проживання. А така вимога з боку прикордонників є незаконним.

Про це пише видання POLITICO.

Після закінчення перехідного періоду Brexit 31 грудня прикордонники мають право задавати питання, щоб перевірити, в’їжджає в країну небританського громадянин в якості туриста або в якості резидента. Але дипломати ЄС кажуть, що деякі офіційні особи пішли далі, зажадавши від громадян ЄС, які проживають у Великобританії, надати документи, що підтверджують їх статус – зокрема, що вони отримали статус на проживання або статус попереднього проживання.

Крайній термін подачі заяви на отримання статусу громадянами ЄС, які проживають у Великобританії, – 30 червня, тому у багатьох немає такої документації. Європейські чиновники відзначають, що британські прикордонники не повинні просити документи до цієї дати.

Виданню POLITICO відомо про випадки, що торкнулися щонайменше чотирьох громадян Фінляндії, Мальти і Румунії, які були зупинені на кордоні після повернення додому.

Відсутність фізичного посвідчення особи, що підтверджує статус проживання, означає, що деякі з громадян ЄС просто не знали, що відповідати прикордонникам. Інші намагалися через веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Великобританії знайти своє свідоцтво або надавали роздруківки цифрового свідоцтва про статус поселення. Цей друкований документ юридично не вважається доказом, але в деяких випадках був прийнятий офіційними особами в якості доказу.

Сірпа Ароваара, громадянка Фінляндії, 9 січня вилетіла з Гельсінкі в “Хітроу” зі своєю 11-річною дочкою. Сім’ї з дітьми до 12 років не можуть користуватися електронними паспортними воротами, тому їх документи перевіряли прикордонники.

У черзі прикордонник крикнув, що у них повинно бути готове свідоцтво про безстрокове дозвіл на перебування (ILR або EU Settlement Scheme), інакше вони будуть оштрафовані. Це стало несподіванкою для Ароваара, яка мешкає у Великій Британії майже 20 років. У неї є статус постійного проживання, але тепер їй довелося довести це, показавши дозвіл на екрані мобільного телефону.