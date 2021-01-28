Про це пише видання POLITICO.
Після закінчення перехідного періоду Brexit 31 грудня прикордонники мають право задавати питання, щоб перевірити, в’їжджає в країну небританського громадянин в якості туриста або в якості резидента. Але дипломати ЄС кажуть, що деякі офіційні особи пішли далі, зажадавши від громадян ЄС, які проживають у Великобританії, надати документи, що підтверджують їх статус – зокрема, що вони отримали статус на проживання або статус попереднього проживання.
Крайній термін подачі заяви на отримання статусу громадянами ЄС, які проживають у Великобританії, – 30 червня, тому у багатьох немає такої документації. Європейські чиновники відзначають, що британські прикордонники не повинні просити документи до цієї дати.
Читайте також:
Виданню POLITICO відомо про випадки, що торкнулися щонайменше чотирьох громадян Фінляндії, Мальти і Румунії, які були зупинені на кордоні після повернення додому.
Відсутність фізичного посвідчення особи, що підтверджує статус проживання, означає, що деякі з громадян ЄС просто не знали, що відповідати прикордонникам. Інші намагалися через веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Великобританії знайти своє свідоцтво або надавали роздруківки цифрового свідоцтва про статус поселення. Цей друкований документ юридично не вважається доказом, але в деяких випадках був прийнятий офіційними особами в якості доказу.
Сірпа Ароваара, громадянка Фінляндії, 9 січня вилетіла з Гельсінкі в “Хітроу” зі своєю 11-річною дочкою. Сім’ї з дітьми до 12 років не можуть користуватися електронними паспортними воротами, тому їх документи перевіряли прикордонники.
У черзі прикордонник крикнув, що у них повинно бути готове свідоцтво про безстрокове дозвіл на перебування (ILR або EU Settlement Scheme), інакше вони будуть оштрафовані. Це стало несподіванкою для Ароваара, яка мешкає у Великій Британії майже 20 років. У неї є статус постійного проживання, але тепер їй довелося довести це, показавши дозвіл на екрані мобільного телефону.
- На тлі остаточного виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу батько прем’єра країни Бориса Джонсона Стенлі подав заявку на отримання громадянства Франції. Водночас французький уряд схвалив її.