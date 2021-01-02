Про це пише видання Bloomberg.
Міністр з питань європейських справ Франції Клеман Бон назвав заявку про отримання громадянства Стенлі Джонсона символічною. За його словами, вона демонструє прихильність британців до ЄС.
“Якщо батько пана Джонсона має право на французьке громадянство, хоче залишитися європейським громадянином і стати громадянином Франції, тоді ми це розглянемо та схвалимо. Це ознака того, що багато британців все ще люблять Європу”, – сказав міністр.
Нагадаємо, що 80-річний Стенлі Джонсон голосував проти виведення Великобританії з ЄС. Водночас Борис Джонсон не поділяв думку батька.
Французьке громадянство дало б старшому Джонсону автоматичні права, які зараз втратили інші британці, зокрема можливість вільно подорожувати та жити в усіх 27 країнах ЄС.
Стенлі Джонсон повідомив телеканалу RTL у четвер, що він перебуває в процесі “повернення” своєї французької ідентичності, адже його матір була француженкою, як і дідусь.
“Я завжди буду європейцем. Це точно. Ви не можете сказати англійцю, що він не європеєць. Європа – це завжди більше, ніж спільний ринок, більше, ніж Європейський Союз”, – сказав Стенлі.
- За годину до 2021 року Велика Британія остаточно втратила статус держави-члена Європейського Союзу та вийшла з єдиного ринку.
- Батько британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона заявив у четвер, що подає заявку на отримання французького паспорта задля збереження зв’язку з Європейським союзом після Brexit.