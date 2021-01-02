На фоні остаточного виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу батько прем’єра країни Бориса Джонсона Стенлі подав заявку про отримання громадянства Франції. Водночас французький уряд схвалив її.

Про це пише видання Bloomberg.

Міністр з питань європейських справ Франції Клеман Бон назвав заявку про отримання громадянства Стенлі Джонсона символічною. За його словами, вона демонструє прихильність британців до ЄС.

“Якщо батько пана Джонсона має право на французьке громадянство, хоче залишитися європейським громадянином і стати громадянином Франції, тоді ми це розглянемо та схвалимо. Це ознака того, що багато британців все ще люблять Європу”, – сказав міністр.

Нагадаємо, що 80-річний Стенлі Джонсон голосував проти виведення Великобританії з ЄС. Водночас Борис Джонсон не поділяв думку батька.

Французьке громадянство дало б старшому Джонсону автоматичні права, які зараз втратили інші британці, зокрема можливість вільно подорожувати та жити в усіх 27 країнах ЄС.

Стенлі Джонсон повідомив телеканалу RTL у четвер, що він перебуває в процесі “повернення” своєї французької ідентичності, адже його матір була француженкою, як і дідусь.

“Я завжди буду європейцем. Це точно. Ви не можете сказати англійцю, що він не європеєць. Європа – це завжди більше, ніж спільний ринок, більше, ніж Європейський Союз”, – сказав Стенлі.