Герцог Кембридзький, принц Вільям, і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію, яка буде присвоюватися за розв'язання екологічних проблем.

Про це повідомляється на сторінці премії в Instagram.

Перша нагорода під назвою Earthshot (“земний прорив”) буде присуджена в 2021 році, повідомляється на сайті премії.

Щорічно нагороди будуть присвоювати п’ятьом людям або організаціям, які зможуть створити проривні рішення для розв’язання проблем в області захисту природи та боротьби зі зміною клімату.

Благодійне товариство герцога і герцогині Кембридзьких присуджуватиме нагороду, консультуючись з науковцями, експертами та представниками провідних природозахисних організацій.

Відзначається, що премію зможуть отримати вчені, активісти, економісти, лідери, уряди, банки, підприємства, міста й країни.

Earthsho буде присвоюватися в період з 2021 року по 2030 рік.