Про це повідомляється на сторінці премії в Instagram.

Перша нагорода під назвою Earthshot (“земний прорив”) буде присуджена в 2021 році, повідомляється на сайті премії.

Щорічно нагороди будуть присвоювати п’ятьом людям або організаціям, які зможуть створити проривні рішення для розв’язання проблем в області захисту природи та боротьби зі зміною клімату.

Благодійне товариство герцога і герцогині Кембридзьких   присуджуватиме нагороду, консультуючись з науковцями, експертами та представниками провідних природозахисних організацій.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

We’re excited to announce #Earthshotprize, a decade of action to repair the planet. Will you help us solve Earth’s greatest problems?

Допис, поширений The Earthshot Prize (@earthshotprize)

Відзначається, що премію зможуть отримати вчені, активісти, економісти, лідери, уряди, банки, підприємства, міста й країни.

Earthsho буде присвоюватися в період з 2021 року по 2030 рік.