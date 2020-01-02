Про це повідомляється на сторінці премії в Instagram.
Перша нагорода під назвою Earthshot (“земний прорив”) буде присуджена в 2021 році, повідомляється на сайті премії.
Щорічно нагороди будуть присвоювати п’ятьом людям або організаціям, які зможуть створити проривні рішення для розв’язання проблем в області захисту природи та боротьби зі зміною клімату.
Благодійне товариство герцога і герцогині Кембридзьких присуджуватиме нагороду, консультуючись з науковцями, експертами та представниками провідних природозахисних організацій.
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Who is ready to lead as we make the 2020s a decade of action to repair our planet? Introducing the @EarthshotPrize 🌍 the most prestigious environment prize in history. Led by Prince William and a global alliance, the Earthshot Prize will inspire the the planet’s greatest problem solvers to solve Earth’s greatest problems: the emergencies facing our natural world. Follow @EarthshotPrize to find out more and see the full launch film, narrated by Sir David Attenborough.
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We’re excited to announce #Earthshotprize, a decade of action to repair the planet. Will you help us solve Earth’s greatest problems?
Відзначається, що премію зможуть отримати вчені, активісти, економісти, лідери, уряди, банки, підприємства, міста й країни.
Earthsho буде присвоюватися в період з 2021 року по 2030 рік.
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