Подробицями приготувань до весільного торжества діляться тільки інсайдери.

Наприклад, стало відомо, що подружні обітниці закохані дадуть в Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу.

Головним свідком на весіллі буде трирічний син нареченого, якого в сім’ї називають Вулф. Хлопчик вручить молодим обручки перед десятками почесних гостей і навіть виголосить промову на прийомі в Букінгемському палаці. Крістофер стане наймолодшим серед гостей весілля, яким доручали цю місію, за всю історію шлюбних церемоній представників британської монаршої родини.

За словами королівських інсайдерів, це весілля останньої незаміжньою королівської онучки, суттєво відрізнятиметься від звичних королівських святкувань.

Родичі принцеси Беатріс відгукуються про неї, як про дуже скромну, стриману і гречну. За їхніми словами, “скромність” королівського весілля обумовлена ​​тим, що принцеса не любителька розкоші і святкувань з розмахом.

Що стосується кількості гостей на весіллі, точної інформації поки немає, але, як запевняють джерела, принцеса наполягала на тому, щоб їх було, як мінімум, удвічі менше.

Також не факт, що їх весілля транслюватимуть, адже наречений і наречена не активні в соціальних мережах.

Хто саме з боку принцеси буде на весіллі, і чи запросять на свято принца Гаррі і Меган Маркл – невідомо.