Про це повыдомляє пресслужба “ПриватБанку”.
Підставою для апеляції стало те, що Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером “Приватбанку” Ігорем Коломойським в медіагрупі “1 + 1”. Таке підтвердження міститься в позові Суркіса, який був поданий в кінці минулого року в Лондлнскій суд. Це є однією з підстав його зв’язку з “ПриватБанком”.
У прес-службі банку відзначають, що Ігор Суркіс раніше спростовував і зараз спростовує володіння часткою в телеканалі “1 + 1”.
“Українські суди задовольнили позови А-Банку і ФК” Динамо “Київ”, серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку в медіагрупі “1 + 1”, – йдеться в повідомленні.
“ПриватБанк” вважає, що рішення у справах А-Банку і ФК “Динамо” Київ “повинні бути переглянуті.
- Раніше Верховний суд через тиск в ЗМІ відклав розгляд скарги на рішення за позовом Суркісів про скасування визнання їх пов’язаними з “ПриватБанком” і визнання недійсними договорів обміну їх коштів на 1 млрд грн.