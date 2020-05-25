22 травня "ПриватБанк" звернувся до Окружного адмінсуду Києва та Шостого апеляційного адмінсуду з двома заявами - про перегляд справ за позовами АТ "А-Банк" і ТОВ "ФК "Динамо" Київ", що належать родині Суркісів. За рішенням судів першої інстанції з "ПриватБанку" в 2018 році стягнули майже 407 млн грн.

Про це повыдомляє пресслужба “ПриватБанку”.

Підставою для апеляції стало те, що Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером “Приватбанку” Ігорем Коломойським в медіагрупі “1 + 1”. Таке підтвердження міститься в позові Суркіса, який був поданий в кінці минулого року в Лондлнскій суд. Це є однією з підстав його зв’язку з “ПриватБанком”.

У прес-службі банку відзначають, що Ігор Суркіс раніше спростовував і зараз спростовує володіння часткою в телеканалі “1 + 1”.

“Українські суди задовольнили позови А-Банку і ФК” Динамо “Київ”, серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку в медіагрупі “1 + 1”, – йдеться в повідомленні.

“ПриватБанк” вважає, що рішення у справах А-Банку і ФК “Динамо” Київ “повинні бути переглянуті.