Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, за документ №4532 проголосували 273 нардепи.
Законопроєктом пропонується встановити, що:
- орган доходів і зборів, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно або через орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця (а не самостійно або через державного виконавця, як передбачено чинною нормою);
- у разі, якщо штраф не буде сплачено у строки, встановлені ст. 539 Митного кодексу, постанова органу доходів і зборів або суду (судді) надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, в установленому законом порядку (а не до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи порушника або за місцезнаходженням його майна, як передбачено чинною нормою).
Відповідні зміни пропонується внести до до Митного кодексу.
- Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт, яким передбачається адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.